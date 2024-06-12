ワイルドスワンズ tongue 国産コードバン

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商品詳細
ワイルドスワンズのtongueの出品です。外装：国産コードバン ダークバーガンディ内装：イングリッシュブライドルレザー ダークブラウン使用期間は1年程です。使用に伴う傷、小傷等ありますがまだまだ使用できるかと思います。
http://narcologia.ru/goods/ambassador964606.html
http://narcologia.ru/goods/choice327485.html
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WILDSWANS タング 国産コードバン | labiela.com
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ワイルドスワンズ社製コードバン小銭入れ「タング」-
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