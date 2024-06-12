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ワイルドスワンズ tongue 国産コードバン
商品番号 K34091709253
商品名

ワイルドスワンズ tongue 国産コードバン
ブランド名 ワイルドスワンズ
特別価格 税込 5,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワイルドスワンズのtongueの出品です。外装：国産コードバン　ダークバーガンディ内装：イングリッシュブライドルレザー　ダークブラウン使用期間は1年程です。使用に伴う傷、小傷等ありますがまだまだ使用できるかと思います。
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