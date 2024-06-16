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ポールスミス 名刺入れ
商品番号 R34993271819
商品名

ポールスミス 名刺入れ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 2,520 円
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商品詳細

箱はありません。未使用ですが、保管の過程で発生した細かいキズ等はあるかもしれません。カラー...ブラック素材...本革
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