プロフ必読の上、ご購入下さい❗️プロフ確認後は即購入OKです。■商品名喜平ネックレス■カラーゴールド■サイズ幅：8mm長さ：約51cm(20インチ)重さ：67g■材 質316LStainlessSteelK18IPgoldPlating■セット内容・ネックレス・保存袋－－－－－－－－－－－－－－－－－－ーー【存在感抜群】シンプルながらこれ一本で完結！男女問わずオススメで、落ち着きのあるゴールドで悪目立ちしなし。ロック部分のキュービックジルコニアで更に高級感がUP！長くご愛用いただけるネックレスです。マイアミキューバン好きやHIPHOPヒップホップEXILE三代目三代目韓国KPOP韓流ブリンブリン18金22金24金K18K22K24純金などが好きな方にオススメです。材質は限りなくアレルギー反応を格段に起こしにくい316Lサージカルステンレス‼︎腐食に強く、医療用のメスやハサミなどにも使用されている素材を使用。サージカルステンレス316Lのメリットとして・人体に優しい・丈夫で傷つきにくい・汚れが落ちやすい・サビ・変色が無いなどの特性があります。金属アレルギーをお持ちの方でも安心してご使用いただけます！



8mm 51cm 67g 喜平 ネックレス ゴールド K18 ジルコニア 金



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