クロムハーツ ベビーファット ロールチェーンセット

クロムハーツベビーファットロールチェーン20インチのセットになります。2016年伊勢丹新宿にて購入ケース\u0026インボイス付き。数回着用ですが、美品かと思います。中古品にご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。



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