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クロムハーツ ベビーファット ロールチェーンセット
商品番号 H84050048539
商品名

クロムハーツ ベビーファット ロールチェーンセット
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 23,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロムハーツベビーファットロールチェーン20インチのセットになります。2016年伊勢丹新宿にて購入ケース\u0026インボイス付き。数回着用ですが、美品かと思います。中古品にご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。
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