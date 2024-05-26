クロムハーツ ベビーファット ロールチェーンセット

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商品詳細
クロムハーツベビーファットロールチェーン20インチのセットになります。2016年伊勢丹新宿にて購入ケース\u0026インボイス付き。数回着用ですが、美品かと思います。中古品にご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。
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