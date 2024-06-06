Yamaha パシフィカ　302s ジャンク扱い

※8/20〜8/25まで出張の為発送不可※8月26日以降の発送になります。ヤマハ パシフィカのテレキャスタイプです。貴重だと思います購入後使わないので出品します動作未確認現状渡しになりますのでガリなどあるかもしれませんトーンポットが空回りしているので交換必須ですご自身で調整などできる方是非。発送までお時間いただく場合がありますがご了承ください。事前にお急ぎの方はコメントください。



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