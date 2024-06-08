ポールスミスロンドン　スーツセットアップ　裏地パープル

ご覧いただきありがとうございます(*^o^*)・出品している商品は、送料無料・即購入OKです。・フォロー割については、プロフィールをご確認ください！⬇️タップすると一覧が見れます⬇️ #アンモードメンズ●アイテム●サイズ：タグ表記サイズ肩幅cm脇下身幅cm総丈cm※サイズ感は参考程度に。実寸でのご確認をお願い致します※平置き素人採寸のため若干の誤差はご了承ください●カラー:●素材：●状態：※あくまで個人の主観です。画像も併せてご確認ください。※個人検品のUSED品ですので、細かなダメージ等がある場合もございます。予めご了承ください●購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。●その他、注意事項：※自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。素人検品のためごく細かな傷汚れは予めご容赦下さいませ。※中古品にご理解ある方のみご購入お願いいたします。神経質な方はご遠慮くださいませ。※発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦くださいm(__)m



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