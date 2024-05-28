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新品 アディダス SL7600 スニーカー 26.5cm 赤 北京オリンピック
商品番号 B70620891038
商品名

新品 アディダス SL7600 スニーカー 26.5cm 赤 北京オリンピック
ブランド名 アディダスオリジナルス
特別価格 税込 2,182 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ADIDASORIGINALSのSL7600（北京オリンピック限定モデル）です。クッショニングの効いた、ランニングシューズにインスパイアされた一足。ぜひご検討下さいませ【商品名】adidasoriginalsアディダスオリジナルスSL7600【サイズ】26.5cm【状態】新品未使用・箱付き【定価】14,300円【商品概要】世界のトップアスリートたちが集結するのは、なかなかないこと。だけど、彼らが未来のその日に向けて日々、基礎練習に励む姿を目にしたらどうだろう。その姿は我々を刺激し、背中を押してくれるに違いない。このSL7600シューズは、過去に2008年の大会でベストを尽くし、現在も知見を与え続けてくれるアスリートたちに敬意を表したもの。【特徴】・シューレースクロージャー・ヌバックと毛足の長いスエードのディテールをあしらったナイロンアッパー・ソフトで軽やかな履き心地・クッション性のあるモダンなスニーカー・特徴的なBOOSTミッドソールインサート・ラバーアウトソールカラー：スカーレット/ショックイエロー/フットウェアホワイトメインカラーレッドスニーカー型ローカット(Low)メインカラー···レッド
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