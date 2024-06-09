チャレンジャー　Tシャツ/CHALLENGER WHITE XLサイズ 長瀬智也

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CHALLENGERRECORDSLOGOTEEになります。長瀬智也さん着用・同色同型新品・未使用品カラー WHITEXLサイズ着丈 71.0cm身幅 54.0cm肩幅 49.0cm袖丈 22.0cm※オンラインサイト参照の為、多少の誤差はご了承下さい。その他にも色々な商品を取り扱ってますので是非ご覧になってみて下さい。何かありましたらコメントどうぞ。宜しくお願い致します。チャレンジャーCHALLENGERポークチョップポークチョップガレージサプライPORKCHOPネイバーフッドneighborhoodマシスMASSESラッツRATSエムアンドエムM\u0026MスタンダードカリフォルニアサムズSAMSハーレーダビッドソンランプグローブスHWYキムタク木村拓哉長瀬智也