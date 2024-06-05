新品未使用 ロエベ LOEWE ベルト

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。新品未使用の並行輸入品となります。並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。国内での修理は対象外となります。商品詳細長さ:約105cm幅約4cm付属品：保存布袋、すべてのことをご理解いただいた方のみご購入お願い致します。即購入OKです。宜しくお願い致します。
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