アディダス コンチネンタル ウルトラブースト DNA マルチカラー 26cm ...

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ご覧いただきありがとうございます✨他にも多数出品しております。まとめ買いは割引対応致します✨✨同サイズの靴は下記ハッシュタグからご覧ください。#Nagisa26cmの靴✅ブランド名adidas✅素材化学繊維×プラスチック✅サイズ表記サイズ：26（日本サイズ換算約26cm）インソールの全長：約26.5cmアウトソールの全長：約30cmアウトソールの幅：約10.5cmヒールの高さ：約4.5cm※素人採寸です✅詳細カラー：マルチカラー✅状態・外装 踵プラスチック部分に汚れはあるが、大きなダメージはなし・内装 汚れはあるが、大きなダメージはなし・アウトソール すり減り少ないこちら東京のブランドショップで購入しました。⚠注意点ダメージの状態は主観によるものを記載しています。感じ方は人それぞれですので説明文を参照され、写真でご確認お願いいたします。また、ブーツは折り曲げて梱包するものもあります。土日祝は出張で不在が多いため、平日の発送となります。サイズについては表記、表示を元にご自身でご確認の上お買い上げください。その他、プロフィールをご一読ください。✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✅フォロー割案内継続してアカウントフォローして頂ける方に1万円以上500円引き5000円以上300円引き2000円以上100円引き『アカウントフォロー』の上で『購入前』にコメントにてご連絡ください♪管理番号【I-167】