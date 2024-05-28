堀米雄斗　出場大会限定【新品】ニューエラ　SLS公式キャップ

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ニューエラのSLStokyoロゴ入りホワイトキャップです。●サイズ：タグ表記M-Lサイズ●素材:ポリエステル100%●状態：新品・未使用品です。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。2023SLSCHAMPIONSHIPTOUR–TOKYOpresentedbyNikonスケートボードストリートリーグ 東京大会VIP席購入者限定で配布されたオリジナルグッズです！サイドに東京の刺繍が入っており、かっこいいです。お値下げ交渉等はコメントしていただければ柔軟に対応いたします。#スケートボード#スケボー#sls#ストリートリーグ#streetleague#skateboard#堀米雄斗#nyjah#hiphop#newera#ニューエラ#ストリート