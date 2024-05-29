ルイ・ヴィトン　ダミエ　ベルト

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商品詳細
ルイ・ヴィトンのダミエベルトになります。数年前東京旅行の際に購入。見た目にそれ程の痛みや汚れは感じませんが、経年劣化によりベルトがヨレています。使用には問題ありません。パッケージ等廃棄してしまった為格安で出品させていただきます。東京のルイ・ヴィトンで直接購入した為正規品です。長さ約110cm幅 約3.5cm
http://narcologia.ru/goods/recuperation837621.html
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http://narcologia.ru/goods/diamond572758.html
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