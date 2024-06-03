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SHIPS コードバン・ベルト 85
商品番号 T34041319627
商品名

SHIPS コードバン・ベルト 85
ブランド名 シップス
特別価格 税込 1,656 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SHIPSブランドのコードバン・ベルト　になります。高騰しているイメージのコードバンベルトです。色ライトブラウン●サイズ：表記34/85幅　3.0cm全長　103cmバックル除く　98.5cmバックルとピンの先端が重なったところから穴までの実寸82.5cm85cm87.5cm90cm92.5cm素人採寸ですので誤差はご了承ください。●状態：やや、曲がりや、ベルト穴に使用によるあたりがあるものの、比較的きれいだと思います。●その他、注意事項：自宅クローゼットにて保管しています。中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。素材···コードバンカラー···ライトブラウン
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