SHIPS コードバン・ベルト 85

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商品詳細
SHIPSブランドのコードバン・ベルト になります。高騰しているイメージのコードバンベルトです。色ライトブラウン●サイズ：表記34/85幅 3.0cm全長 103cmバックル除く 98.5cmバックルとピンの先端が重なったところから穴までの実寸82.5cm85cm87.5cm90cm92.5cm素人採寸ですので誤差はご了承ください。●状態：やや、曲がりや、ベルト穴に使用によるあたりがあるものの、比較的きれいだと思います。●その他、注意事項：自宅クローゼットにて保管しています。中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。素材···コードバンカラー···ライトブラウン
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