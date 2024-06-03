ロサンゼルス・エンゼルス　ウール製59FIFTY　ブラックonブラック　59.6

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クラウン・バイザー・アンダーバイザー・ロゴ がブラック(黒)で統一されたモデルエンゼルス\"A\"ロゴはホワイト(白)のアウトラインで強調されているのが特徴。希少なウールキャップです。LAAngels大谷翔平●サイズ：7-1/2(59.6cm)●素材：ウール100%●カラー：ブラック◆単品値下げ不可2点セット購入→合計価格から2000円引き3点セット購入→合計価格から3000円引きこれら以外の値引きは不可とさせていただきます。WBC侍ジャパンヤンキース パドレス ドジャース------◆梱包・発送方法について◆当商品は安心のらくらくメルカリ便発送です。ゆとりある60サイズ箱にキャップを潰さず梱包し宅急便でお届けします。コンビニ受取り設定が可能なゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)に切り替えることも可能です。ご希望があれば購入前にお申し付けください。