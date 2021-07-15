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未使用品★HERMES　ベルト金具　バックル　ゴールド
商品番号 G40070750242
商品名

未使用品★HERMES　ベルト金具　バックル　ゴールド
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 14,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品説明未使用保管品叔父が銀座店で購入品です。少し裏側の部分に経年劣化による小さなサビがある部分がありますが、他はとても状態が良いバックルになります。表側はつるつるとても綺麗です♡シルバーも色違いで出品しています!縦　約4cm横　約6cm素材…メタル色…ゴールドカラー...ゴールド若い世代の方へお譲りしたいと言ってました。こちらは保存袋にて保存しておりましたのでお箱が少し小さめなのに入れて布袋と共に発送します。他にもHERMES多数出品しています。宜しくお願いします！
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