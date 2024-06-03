【超極美品】新型NM✨ルイヴィトン ダミエ ポルトフォイユ マルコ 折り財布

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❤️＼フォロワー様に限りお値引き交渉可能／❤️お気軽にフォロー\u0026コメントお待ちしております♪一番新しいタイプのNMモデルです！中古市場ではなかなか出回らないので希少ですよ♩★全商品鑑定済みの正規品です！ご安心下さい★★即購入OK！24時間以内発送を心掛けてます★■商品について商品名：ルイヴィトンダミエグラフィットポルトフォイユマルコNMサイズ(約)：縦9.5cm横11cm製造ナンバー：CA2200仕様：札入れ×2小銭入れ×1ポケットx2カード入れx4付属品：本体のみ購入元：古物商ブランドオークションサイト■状態について「Bランク」若干の擦れ汚れほんのり型崩れございますが、比較的綺麗な状態なので普段使いでほとんど気にならない程度です。その分さらに定価よりグッとお安くしてます！◎ダミエ柄くっきり✨◎角スレなし大きな傷なし✨◎剥がれなしベタつき感なし✨◎ホックはパチンと留まります✨◎不織布袋に入れて大切に保管中✨簡易メンテナンス・クリーニング済みなのでお手元に届いてすぐにお使いいただけますよ♪■ランク表記について[A]多少の使用感はあるが状態の良いモノ[B]使用感はあるが目立つダメージや大きな汚れなし[C]使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり[D]過度の使用感や目立つダメージや汚れあり■購入について警察署より古物商許可証を取得済み。古物商許可証のみ参加可能な業者オークションにて購入し鑑定済みの正規品しか取扱いしておりませんのでご安心してお買い求めください。こちらの商品はあくまで中古品です。撮影環境により写り切らない細かな傷やダメージがある場合もございますが写真の状態と文章をよくお読みの上、ご理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。万が一偽物の場合は返品をお受けいたします。ただし思っていた商品や状態と違った等の神経質な理由ではお受け出来かねます。※ご購入前に必ずプロフィールをご一読ください。ご不明な点がございましたらお気軽にコメントお待ちしております！#りんのブランド出品一覧