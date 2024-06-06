

ポールスミスコレクションのコードバンベルト・ブラック・サイズM/78 ポールスミスコレクションのコードバンベルト・ブラック・サイズM/78



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〇商品コードバン(コードヴァン)ベルト〇ブランドポールスミスコレクション(PaulSmithCOLLECTION)※ポールスミスの最高級ブランドです。日本では三越・大丸・高島屋などの有名百貨店を中心に展開しています。こちらのベルトも定価では3万円程の高品質ラインの商品です。〇色ブラック(黒色)〇サイズベルト本体に刻印されているサイズは「M/78」です。参考までに実寸も図りました。(あくまで素人寸法です)針根本から真ん中の穴まで：76.2cmベルト幅：2.9cm穴と穴の間：2.5cm〇状態写真程度の使用感(細かな痛みや金属部の剥げ等)がございます。使用上の欠陥はございません。〇備考・こちらの商品は他のアプリでも出品しています。そこで売れた場合は予告なく出品削除いたします。・定番のメンテナンスをサービスします。(「M.モゥブレィ・ステインリムーバー」での汚れ落としと「コロニル・1909シュプリームクリームデラックス」での艶出し)希望される方は発送前にご連絡ください。――――ポールスミス(PaulSmith)ルイストン(K.T.LEWISTON)ビームス(BEAMS)ユナイテッドアローズ(UNITEDARROWS)グリーンレーベルリラクシング(greenlabelrelaxing)シップス(SHIPS)ナノユニバース(nanouniverse)素材...本革