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エルメスHERMES リバーシブルベルト 《ケープコッド》 32\r\n新品未使用
商品番号 B57020844848
商品名

エルメスHERMES リバーシブルベルト 《ケープコッド》 32\r\n新品未使用
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 36,630 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスHERMESリバーシブルベルト《ケープコッド》32新品未使用リバーシブルベルト\u2028ボックスカーフ/ヴォー・トーゴ\u2028バックル：パラディウムプレーテッド\u2028サイズ:85cm幅:32ｍｍ付属品:箱、保存袋、ショッパー付きです。都内エルメス直営店で購入しました。新品未使用です。自宅保管になりますので神経質な方や、ジャッジの厳しい方のご購入は、お控え下さいませ。高額商品になりますのですり替え防止の為、返品はできません。よろしくお願いします。
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