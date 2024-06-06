エルメスHERMES リバーシブルベルト 《ケープコッド》 32\r\n新品未使用

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商品詳細
エルメスHERMESリバーシブルベルト《ケープコッド》32新品未使用リバーシブルベルト\u2028ボックスカーフ/ヴォー・トーゴ\u2028バックル：パラディウムプレーテッド\u2028サイズ:85cm幅:32ｍｍ付属品:箱、保存袋、ショッパー付きです。都内エルメス直営店で購入しました。新品未使用です。自宅保管になりますので神経質な方や、ジャッジの厳しい方のご購入は、お控え下さいませ。高額商品になりますのですり替え防止の為、返品はできません。よろしくお願いします。
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