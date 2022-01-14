SanDiegoPadres × New Era® × wind and sea

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キムタク私物着用の同型同色です！再販されていますがこちらは初期のモデルです！【商品名】SanDiegoPadres×NewEra®×WDSサンディエゴパドレス×ニューエラ×ウィンダンシー(S_E_A)59FIFTYCAPtriplecollaborationcap希少廃盤初期モデル！【color】BLACK(ERA-02)【size】71/2L(59.6cm)【condition】1回短時間着用のみ【fittings】SEAタグ、納品書付き！【商品説明】SANDIEGOPADRES×NEWERA®×WINDANDSEAのトリプルコラボレーションのキャップ！59FIFTY®をベースに重みのある“SD”刺繍ロゴがフロントに配されたメインデザイン。バックスタイルにはお馴染みの“SEA”と“サークルロゴ”が大胆に刺繍で施され、WINDANDSEAを体現した風に靡いたpalmtree刺繍もMLBロゴに並ぶようにデザインオンされています。こちらのモデルは大変人気があり発売後！即完売した商品になり、今では入手困難なアイテムになって価格も高騰しております。希少な廃盤初期モデルなのでご検討の程お願い致します。ナイキNIKEアディダスadidasVANSスタンスミススーパースターハーフキャブsk8pumaプーマエアマックスジョーダンコンバースワンスタービームスユナイテッドアローズジャーナルスタンダードニューバランスナノユニバースシップスWEGOアーバンリサーチクラシックレトロZARAグレゴリーノースフェイスマーモットセブンデイサンデイパタゴニアコロンビアマナスタッシュmanastashレミレリーフグラミチワイルドシングスグレゴリーKEENkapitalシャナナミルハリラン、ビームス、beams、ロンハーマン、orslow、デニムアンドサプライ、ラルフローレン、キャピタル、ブルーナボイン、ボヘミアンズ、エクストララージ、ラルフローレン、フリークスストア、ユナイテッ、アローズ、ポンプフューリー、ネイバーフッド、APE、エイプ、シュプリーム、エアフォースワン、ステューシー、ブレザー