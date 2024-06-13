ホワイトソックス　ニューエラ　59fifty ミント　即完売品　7 5/8

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商品詳細
ホワイトソックス ニューエラ 59fiftyミント 即完売品 サイズ 75/8 60.6cmホワイトソックスのミント色 即完売品希少です。ゴルフにも最適です。しかも、サイズは大きめなのでおしゃれに被れます。発送は型崩れしないように60サイズにてお送りします。即購入可能デス。極端なお値下げはご遠慮ください。形...ベースボールよろしくお願いいたします。
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