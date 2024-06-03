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HTC エイチティーシー レザー スタッズ ベルト WHTCI017 ブラック
商品番号 I25849711030
商品名

HTC エイチティーシー レザー スタッズ ベルト WHTCI017 ブラック
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 1,892 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HTCエイチティーシーベルト海外限定モデルになります。数年前にセレクトショップで4万円程で購入しました。それなりの使用感はありますがまだまだ使って頂ける商品だと思います。全長　約98cmベルト穴　最少約76cm最大約88cm
http://narcologia.ru/goods/response800142.html
http://narcologia.ru/goods/organization336862.html
http://narcologia.ru/goods/approximate743020.html
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正規取扱店 HTC(Hollywood Trading Company) #125 1.25 Turquoise with End 1.25インチ ベルト ブラックレザーxニッケルスタッズxターコイズ
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