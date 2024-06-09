80年代 90年代 アメリカ製 手刷り 渦 tシャツ 染み込み

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手刷りグッドグラフィック80s90shalfsleevetshirtcolorredmadeinusamaterialcottonsize-平置き寸法約(多少の誤差あります)着丈６５cm（襟下部から裾先端）身幅５０.５cm（脇下部から脇下部）肩幅４６.５cm（右から左）袖丈１２cm（脇部から袖先端）１７cm(肩から袖先端)conditionused使用感両肩ダメージあります(9.10枚目画像参照)フロントピンボール色の褪色毛羽立ち古着慣れてる方は着用に差し支え無いと思いますあくまでも古着となります御理解宜しくお願い致しますロラパルーザlollapaloozarocktロックtvintageヴィンテージビンテージtシャツバンドtrapteeraptees古着古着男子古着女子中目黒高円寺吉祥寺祐天寺下北沢ヴィンテージビンテージvintagetシャツrockfesフェスtシャツnewwaveb52#Tシャツ#バンドt#raptee#アメリカ製#アメリカ古着#ヴィンテージ#ビンテージ#古着#バンt#90s#90年代#80s#80年代#ニューウェーブ#newwave