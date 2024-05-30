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カステルバジャック アーチ ラウンドファスナー長財布 074615 ネイビー
商品番号 V55846195832
商品名

カステルバジャック アーチ ラウンドファスナー長財布 074615 ネイビー
ブランド名 カステルバジャック
特別価格 税込 7,656 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらから私の出品しているカステルバジャックの商品が確認できます　↓　　　　↓　　　　↓#いぬのカステルバジャック出品ブランド名：CASTELBAJAC/カステルバジャック商品名：アーチラウンドファスナー長財布商品コード：074615サイズ：幅20cm×高さ9.5cm×マチ3.4cm色：ネイビー品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：牛革仕様：カード入れ×１２オープンポケット×２札入れ×２ファスナー小銭入れ×１商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。#カステルバジャック#CASTELBAJAC#バッグ#ショルダーバッグ#トートバッグ#リュックサック#メンズファッション#レディースファッション#レザー#キャンバス#コラボレーション#デザインバッグ#ビジネスバッグ#トラベルバッグ#スーツケース#ウエストバッグ#ボストンバッグ#クラッチバッグ#カジュアルバッグ#フェスバッグ#小物入れ#オーガナイザー#ポーチ#財布#キーホルダー
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