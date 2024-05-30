カステルバジャック アーチ ラウンドファスナー長財布 074615 ネイビー

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こちらから私の出品しているカステルバジャックの商品が確認できます ↓ ↓ ↓#いぬのカステルバジャック出品ブランド名：CASTELBAJAC/カステルバジャック商品名：アーチラウンドファスナー長財布商品コード：074615サイズ：幅20cm×高さ9.5cm×マチ3.4cm色：ネイビー品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：牛革仕様：カード入れ×１２オープンポケット×２札入れ×２ファスナー小銭入れ×１商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。#カステルバジャック#CASTELBAJAC#バッグ#ショルダーバッグ#トートバッグ#リュックサック#メンズファッション#レディースファッション#レザー#キャンバス#コラボレーション#デザインバッグ#ビジネスバッグ#トラベルバッグ#スーツケース#ウエストバッグ#ボストンバッグ#クラッチバッグ#カジュアルバッグ#フェスバッグ#小物入れ#オーガナイザー#ポーチ#財布#キーホルダー