韓国NIKEカスタム キャップ

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韓国ナイキの大人気カスタム商品です！NIKE韓国弘大店で作りました。韓国限定 キャップ カラー:ブラック\u0026正面に黒枠白字のワッペン後ろにピンクのワッペン、右横に靴のワッペン(計さ3つ)正面センターはもともとついているものです。サイズ：L/XL58cm〜63cm(アジャスターで調整可)男女ともに使って頂けます。自宅での保管の為ご了承頂ける方のみご購入お願い致します。※エコバッグや靴紐、その他商品とまとめて購入可ご質問などございましたら気軽にコメントをしてください！#ナイキ#NIKE#韓国#韓国限定#ソウル#ハングル#明洞#弘大#帽子#キャップ#KPOP