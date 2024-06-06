クロコダイル本革二つ折りウォレット

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専用です。他の方のご購入はご遠慮下さい。クロコダイル本革二つ折りウォレットです。購入してからの使用回数は少なく美品です。日常的にキャッシュレスで財布は殆ど持ち歩かない、持ち歩く際はバックに入れてました。ポケットに入れたりしていないので型崩れもほぼありません。ヒレの部分にクセが付いていますが、購入当初からなのでご了承願います。標準で付属のコンチョはデザインが好みでなく処分したので残っていません。全体的な状態は画像でご判断願います。箱はありませんので、簡易包装での発送となります。※革製品にアルコール除菌は厳禁！ 変色やシミになる事があります。※メンテナンスには爬虫類革専用のクリームを塗布して下さい。■財布表：鰐革■財布裏：牛革■コンチョ：タイガーアイ（天然石） シルバー925■サイズ：約12x10x2.5cm■カード入れ：3箇所■札入れ：1箇所■小銭入れ：1箇所ファスナー■カラー：ブラック薄い汚れや、小さな汚れや傷、不良箇所などは、素人の検品ですので見落とし等あるかもしれません。写真では伝わり難いですが、使用感や細かい傷など伝えきれない場合がございます。状態は写真でご確認お願い致します。記載ない限り画像以外の付属品はありません。自宅保管品になりますのでご理解頂ける方のご購入をお願い致します。中古品にご理解がない方のご購入はお控え下さい。ペットは居ませんが、喫煙者が居ます。居室と喫煙所は別で匂いには注意しておりますが、気になる方はご遠慮下さい。コメントなしでの即購入歓迎です。イメージが違った等の其方様のご都合による返品返金には応じておりません。以上をご理解の上でご納得された方、宜しくお願い致します。コンビニ払い・ATM払いは24時間以内に可能な方だけお願い致します。決済の確認が出来ない場合にはお取引きをキャンセルさせて頂く場合もございます。カラー···ブラック素材···本革#クロコダイル#鰐革#ワニ革#本革#財布#革財布#二つ折り財布#バイカーズウォレット#ライダースウォレット#バイカーズ#ライダース財布形···二つ折りカラー···ブラック