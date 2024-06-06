DIANE DE CLERCQ マフラー　ブラウン　グレー　ダーク系

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アーツ\u0026サイエンスでお取り扱いのあるダイアンデクレルク(DianedeClercq)のコンパクトなサイズ感のマフラーです。メンズ、レディース問わずどなたでも着用できると思います。サイズ...18cm×88cmカラー...ダークブラウン、ベージュ素材...記載なしですが、カシミヤ混っぽい感じです。ダイアンデクラークらしい多色使いです。端が微妙に不揃いで、かわいいステッチのデザインになっており、非常に手の込んだ高級感のある作りになっています。傷や変色はなく着用感もあまりないです。素人検品である事、中古品である事ご理解の上ご購入ください。ミニマフラーコンパクトマフラーアーツアンドサイエンスARTS\u0026SCIENCE柄・デザイン···ストライプカラー···ブラウン