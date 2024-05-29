ヘインズ ヘビーウエイト KISS USツアー 両面プリント バンTee L表記 ...

ご観覧いただき、ありがとうございます！フォロー割致します♪フォローして下さった方には2000円〜3999円→200円引き4000円〜5999円→300円引き6000円以上→500円引きさせて頂きます♪おまとめ買いでさらにお値引きさせて頂きますので、コメント欄にてご相談下さい☆⚠️必ずご購入前に「フォロー割希望」「まとめ割希望」とコメント欄に書き込み下さい。もちろんコメント無し即購入も大歓迎です♪よろしかったら他の商品もご観覧下さい！☆全商品一覧☆#古着SAKURA☆アイテム別一覧☆#古着SAKURA_バンドT_ムービーT【出品中の商品は予告なく削除する事がございますので、ご了承くださいませ。】◉ブランドヘインズ(Hanes)◉商品詳細入手困難キッス【HottestShowonEarth】ビッグプリント正規品ヘヴィメタルハードロックヴィンテージ半袖TシャツバンドTシャツメタルTee◉ポイントボディはヘインズのヘビーウエイトです☆好きな方にはたまらないデザインとなっております！サイズは希少なL表記です♪◉素材コットン(綿)100%◉サイズ表記：L※実寸サイズを参考にご判断お願いします。◉実寸サイズ(平置き)着丈69㎝/肩幅50.5cm/身幅52㎝(脇下)/袖丈19.5cm※素人採寸になりますので、多少の誤差はございます。◉カラーブラック(黒)◉状態背後の右下部に極小のピンホールがございますが、遠目にはほとんど分からないので気にせず着用していただけると思います。※古着にご理解のない方はご購入を控えて下さい。全体的にはまだまだ長くご愛用いただける良好なコンディションです。デッドストック、新品商品以外は全てホームクリーニング済みとなっております！※トラブル回避のためにも、ご不明な点がございましたらコメント欄にてお気軽にご質問下さい。古着ですのでUSEDならではの使用感や汚れ等はございます。それも古着ならではの味や醍醐味だとご理解頂き、ご愛用頂ける方にご購入頂けますと幸いです。◉発送ご購入後、24時間以内に発送致します♪☆全商品一覧☆#古着SAKURA☆アイテム別一覧☆#古着SAKURA_バンドT_ムービーT22-635



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