新品 フェラガモ 67 0081 750173 レザー ベルト

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商品詳細
★☆ご希望のサイズにつきましては、購入前に必ずコメントください☆★【商品名】SalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモ670081750173NERO/HICKORYメンズリバーシブル（サイズ調整可能）レザーベルト105cm/115cmブラック/ブラウン（新品）【品番】67_0081_750173【カラー】ブラック（NERO)/ブラウン（HICKORY）バックル：メタルシルバー【素材】レザー★☆ご希望のサイズにつきましては、購入前に必ずコメントください☆★【サイズ】ベルト幅約3.0cm、バックル約H4.0cmW5.0cm105cm約ウエスト:100cm〜110cmサイズに合わせてカット可能115cm約ウエスト:110cm〜120cmサイズに合わせてカット可能【付属品】保存袋、専用箱、製品管理タグ【買い付け地】イタリアフェラガモ正規代理店【参考価格】64,900円（税込み）★☆ご希望のサイズにつきましては、購入前に必ずコメントください☆★
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