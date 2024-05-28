新品 DIESEL イタリア製 トップ式ロゴバックルベルト ｗ最大93cm程 黒

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定価2.6万 新品 DIESEL レザー スタッズ ベルト 90 イタリア製 | フリマアプリ ラクマ

新品DIESELイタリア製トップ式ロゴバックルレザーベルトウエスト最大93cm相当黒 Ｋ2292商品説明☆ブランド☆ DIESEL｜ディーゼル☆商品名☆ ベルト☆仕様☆ トップ式バックル・サイズカット不可☆サイズ☆ 記載：90cm 実寸：最大ウエスト約93cmまで対応 ベルト全長：約105cm ベルト幅：約3.9cm ベルト穴：5（間隔約2.5cm）※多少の誤差はあります☆色☆ ブラック系※画像でもご確認下さい☆メイン素材☆ レザー☆状態☆ 新品未使用（タグ有）☆定価☆ 12,100円（税込み）☆コメント☆異素材でロゴを象ったバックルがとにかく目を惹くディーゼルのレザーベルトです。一本でも主役を張れるようなルックスが魅力です。※本商品は国内取扱店購入の新品です。※使用に伴い気にならなくなる部分ですが、バックルに小傷があります。注意事項☆基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品展示品、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス（商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ）が無い限り返金、返品はお受け出来ません。