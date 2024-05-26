未使用級】HERMES エルメス カードケース エンベロープ ボックスカーフ ...

○アイテムHERMESエルメスカードケースエンベロープGMブラック黒名刺入れ札入れメンズレディースユニセックス男女兼用ヴィンテージ希少品ボックスカーフレザー本革ビジネスエンヴェロップ○サイズサイズ(相当)タテ10.5cmヨコ15cm平置き実寸。着画はお断り致します。また、あくまで素人の採寸ですので多少の誤差があるかもしれませんのでご了承ください。○状態あまり気にならないとは思いますが中身に多少擦れがございます、外見はほとんど新品同様です。付属品はございませんのでご理解頂いた上でのご購入よろしくお願い致します。○カラーブラック○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。家庭、仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。※ご購入前にプロフィールのご確認をよろしくお願い致します。※大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です！！万が一正規品でなかった場合は、返品・返金ともに対応させて頂きますので、ご安心ください^^0731-0910-19855-522



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