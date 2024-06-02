① ルイ・ヴィトン　オーガナイザー アトール　トラベルケース　長財布



ルイヴィトン トラベルケース 長財布 タイガ オーガナイザーアトール ...



□ルイ ヴィトン□ タイガ オーガナイザー アトール 長財布 トラベル ...



ルイヴィトン トラベルケース 長財布 オーガナイザー アトール タイガ



♡美品ルイヴィトン タイガ オーガナイザー アトール トラベルケース ...



中古】 LOUIS VUITTON ルイヴィトン オーガナイザーアトール トラベル ...



極美品】ルイヴィトン タイガ オーガナイザー アトール トラベルケース-



LOUIS VUITTON - ルイ ヴィトン タイガ オーガナイザー アトール (旧 ...



ルイ・ヴィトン(Louis Vuitton) タイガ トラベルケース オーガナイザー ...



中古】 LOUIS VUITTON ルイヴィトン オーガナイザーアトール トラベル ...



バイセル公式】ルイ・ヴィトン オーガナイザー アトール パスポート ...



Brand Max】ルイヴィトン・ヴィトン・エルメス・シャネル・カルティエ ...



ルイヴィトン LOUIS VUITTON タイガ オーガナイザー アトール ...



良品ルイヴィトンタイガオーガナイザーアトールトラベルケース長財布 ...



LOUIS VUITTON ルイヴィトン 長財布 トラベルケース オーガナイザー ...



中古】 LOUIS VUITTON ルイヴィトン オーガナイザーアトール トラベル ...

大阪の正規店で購入した物です。まだまだお使い頂けるお品です。付属品は画像の物が全てです✨使用による擦れ、傷が少々あります。インナー部分、汚れや隙間に埃があります。金具部分、擦れ、小傷、やや錆があります。チャックの部分擦れや毛羽立ちがややあります。紙袋や保存箱はやや痛み、擦れがあります。表面部分に目立つ傷や汚れはありません⭐︎よく画像をご覧いただき、あくまで中古品だと理解の上宜しくお願い致します。サイズ（約）縦15㎝横26.5㎝マチ2㎝※ご購入前にプロフィール一読下さい。