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① ルイ・ヴィトン　オーガナイザー アトール　トラベルケース　長財布
商品番号 W68575149276
商品名

① ルイ・ヴィトン　オーガナイザー アトール　トラベルケース　長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 13,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大阪の正規店で購入した物です。まだまだお使い頂けるお品です。付属品は画像の物が全てです✨使用による擦れ、傷が少々あります。インナー部分、汚れや隙間に埃があります。金具部分、擦れ、小傷、やや錆があります。チャックの部分擦れや毛羽立ちがややあります。紙袋や保存箱はやや痛み、擦れがあります。表面部分に目立つ傷や汚れはありません⭐︎よく画像をご覧いただき、あくまで中古品だと理解の上宜しくお願い致します。サイズ（約）縦15㎝横26.5㎝マチ2㎝※ご購入前にプロフィール一読下さい。
http://narcologia.ru/goods/update378595.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney987349.html
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