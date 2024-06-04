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超合金魂 ゴジラ×メカゴジラ GX-103 MFS-3 3式機龍フィギュア
商品番号 B66221772532
商品名

超合金魂 ゴジラ×メカゴジラ GX-103 MFS-3 3式機龍フィギュア
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 11,244 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気キャラクター···ゴジラ価格交渉はお断りしますのでご遠慮ください。新品未開封品です。正規品。写真が全てですので確認して下さい。あくまで中古品とご理解の上でのご購入よろしくお願い致します。
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