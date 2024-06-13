【新品】 ハルハム HALHAM 上下 セットアップ L 185 ストレッチ

この度はご覧頂き、ありがとうございます☆心より感謝申し上げます☆彡m(__)m❤︎１点限り！早い者勝ちです♪❤︎コメント無しの即購入OK❤︎一期一会❤︎匿名配送◎送料込みのお値段です◎もしよければ、こちらのハッシュタグから他の商品もご覧下さい。→→→#向日葵☆セール中→→→#向日葵☆トップス୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧ハルハムHALHAMSTRECHストレッチ上下セットセットアップ2点セットジャケット薄手上着ネイビー超軽量パンツスーツズボン男女兼用スリム新品未使用タグ付き古くなく 割と新しい時期長いシーズン活躍できそう●サイズタグ表示：Ｌ・身長175～185㎝・チェスト96～104㎝\u003c平置き素人採寸\u003e肩幅42㎝ぐらい袖丈58㎝ぐらい身幅45㎝ぐらい身丈68㎝ぐらいウエスト37*2㎝ぐらい股上28㎝ぐらい股下65㎝ぐらい総丈91㎝ぐらいヒップ50㎝ぐらい渡幅26㎝ぐらい■素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。■床置き状態で一般的な採寸方法を参考にしてます。・一度人の手に渡った古着ですので、ご理解の上よろしくお願いします。＜注意点＞①照明の関係で、実際の商品と色味が異なる可能性があります。デザインや状態等には主観を伴う表現及び受け止め方に個人差があります（状態は個人の主観です）。②ご購入後のクレームは対応しかねますのでご理解した上でご購入お願い致します。③素人保管というところを了解の上でお願い致します。④保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。出来るだけお安くお届けしたいため、畳んで梱包させていただくことをご了承お願いいたします。⑤コメント・質問中でも先にご購入された方優先です。 ⑥古着故の細かな汚れや着用感がある場合がございます。（あくまで主観で状態は記載しているのでご了承下さい。微妙なものは値段に反映してます）⑦主観を伴う質問はご遠慮願います！神経質な方はご購入をお控え下さい。❤︎商品番号G282G290季節感···春、夏、秋



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