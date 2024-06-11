値下不可 auralee オーラリー ホワイト カバーオール ブルゾン

auraleeオーラリーのブルゾンです。お色はホワイトでサイズは4。平置きで、着丈約70cm、身幅約68cm、肩幅約58cm、袖丈約59cmです。素人採寸ですので誤差はご了承ください。タグ付けで一回着用の美品です。定価は税込¥157,300と高額でした。着る機会がなかなか無いので格安にします。早い者勝ちですので是非ご検討下さい。最終値下げですので是非ご検討ください。



22ss AURALEE ホワイト カシミヤ ヘリンボーン カバーオール ブルー-



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