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値下不可 auralee オーラリー ホワイト カバーオール ブルゾン
商品番号 C65915392040
商品名

値下不可 auralee オーラリー ホワイト カバーオール ブルゾン
ブランド名 オーラリー
特別価格 税込 16,238 円
在庫状況 あり

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商品詳細

auraleeオーラリーのブルゾンです。お色はホワイトでサイズは4。平置きで、着丈約70cm、身幅約68cm、肩幅約58cm、袖丈約59cmです。素人採寸ですので誤差はご了承ください。タグ付けで一回着用の美品です。定価は税込¥157,300と高額でした。着る機会がなかなか無いので格安にします。早い者勝ちですので是非ご検討下さい。最終値下げですので是非ご検討ください。
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