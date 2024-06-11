adidas boost ブースト アディダス　スニーカー

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adidasboostのスニーカーになります。サイズは25.5cm状態は写真でご確認お願いします。⚠️自宅保管ですのでご理解の上ご購入お願いします！⚠️箱はございません。⚠️プチプチシートで保護して梱包致します。