ナイキ　エアマックス270 28cm シューキーパー付き

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メインカラー···ホワイト人気モデル···NIKEエアマックス2702年前に購入し、7〜8回程使用しております。暫く自宅保管となってしまった為出品させていただきます。中古品となりますので神経質な方はご遠慮くださいませ。m(__)m写真に細かく載せておりますが他に気になる部分がある方はコメントにてお知らせください。形崩れ防止のシューキーパーを付けて、発送いたします。