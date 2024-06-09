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ナイキ　エアマックス270 28cm シューキーパー付き
商品番号 Q59847782664
商品名

ナイキ　エアマックス270 28cm シューキーパー付き
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メインカラー···ホワイト人気モデル···NIKEエアマックス2702年前に購入し、7〜8回程使用しております。暫く自宅保管となってしまった為出品させていただきます。中古品となりますので神経質な方はご遠慮くださいませ。m(__)m写真に細かく載せておりますが他に気になる部分がある方はコメントにてお知らせください。形崩れ防止のシューキーパーを付けて、発送いたします。
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