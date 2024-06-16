st106 55 V 限定1　シグネットリング シルバー925　メノウ石 20号

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\"◼️お得情報《フォロー割 500円引き》※フォロワー100名まで限定※※購入前に商品コメント欄にてお知らせください——————————《シグネットリング人気が高まっている》・経緯TOMWOOD（トムウッド）がブームの火付け役！近年、世界中のインフルエンサーやセレブに支持され、人気が高まってるのがノルウェー発ブランドのトムウッド。ユニセックスで着用する事が出来、その時のコーディネートで、本来相反するはずの力強さや柔らかさ、両方を感じられる不思議な魅力がある。——————————そんなシグネットリングですが、こちらの商品も例外なく唯一無二の天然石をトップに配置したリングとなります。オニキスなどの瑪瑙石は、様々な縞模様が特徴的であり、色々な表情を見せてくれます。ユニクロやGUなどのファストファストに一点取り入るだけでも、コーディネートを上品に仕上げてくれます。人と被りたくない、周りと差をつけたい、大人っぽい雰囲気を作りたい、そんな方に最適なリングとなってます。価格も、トムウッドなどのブランドの1/10というのも嬉しいところです。※トムウッド参考価格 60,500円↓トレンドアクセサリーまとめ↓#violetセレクトアクセサリーーーーーーーーーーー◾️状 態 新品◾️材 質 シルバー925、メノウ石ーーーーーーーーーーー\"