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【名作】radiall craftman リング　925
商品番号 K51676988070
商品名

【名作】radiall craftman リング　925
ブランド名 ラディアル
特別価格 税込 2,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバーカラー···シルバーRADIALLのスパナモチーフのリングです。現在リリースされているものではなく、初期のものです。シルバーの質感も現在のものに比べて燻しがかったような渋めの色味です。925特有のくすみはありますが特筆すべきダメージございません。サイズ9号ピンキーradiallラディアルcaleeキャリーcootieクーティーtenderloinテンダーロインgladhandグラッドハンドgoodhellerグッドヘラーporkchopweirdogangstervillesoftmachinecutratestandardcaliforniatrophyclothingpawnbrownsbeachfullcountfreewheelersbuzzricksonssugarcaneneighborhoodporkchopgaragesupplycrimiechallengerwtapsneighborhoodatlast\u0026coHOUSTONAVIREXalpha東洋エンタープライズBUZZRICKSON'SWEIRDOSTORMBECKERn.hollywood東洋エンタープライズ　テーラ東洋　などストリート、アメカジ、ルード等お好きな方どうぞ。
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