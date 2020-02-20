【名作】radiall craftman リング　925

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材質···シルバーカラー···シルバーRADIALLのスパナモチーフのリングです。現在リリースされているものではなく、初期のものです。シルバーの質感も現在のものに比べて燻しがかったような渋めの色味です。925特有のくすみはありますが特筆すべきダメージございません。サイズ9号ピンキーradiallラディアルcaleeキャリーcootieクーティーtenderloinテンダーロインgladhandグラッドハンドgoodhellerグッドヘラーporkchopweirdogangstervillesoftmachinecutratestandardcaliforniatrophyclothingpawnbrownsbeachfullcountfreewheelersbuzzricksonssugarcaneneighborhoodporkchopgaragesupplycrimiechallengerwtapsneighborhoodatlast\u0026coHOUSTONAVIREXalpha東洋エンタープライズBUZZRICKSON'SWEIRDOSTORMBECKERn.hollywood東洋エンタープライズ テーラ東洋 などストリート、アメカジ、ルード等お好きな方どうぞ。