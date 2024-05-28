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CCU CAP SPORTS JACET
商品番号 Y70949382171
商品名

CCU CAP SPORTS JACET
ブランド名 コモリ
特別価格 税込 21,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CCU23SS“SEE”CAPSPORTSJACKETになります。展示会でオーダーさせていただいたアイテムになります。着用回数は3回の美品となっております。ベースはスウィングトップになります。フロント前立てはドックイヤーカラー仕様や、フロント斜めに付けられたポケットなどなどオリジナルに忠実ながら、CCUのエッセンスを加えた完成度の高い一着。袖がカフス仕様になってたり、フロントは斜めポケットの横にジップを用い、収納性の高さも魅力。細やかな部分ではあるのですが、こだわりが詰まっております。【詳細サイズ】サイズ：2着丈：約63ｃｍ裄丈：約94ｃｍ身幅：約64ｃｍ裾幅：約50ｃｍ
http://narcologia.ru/goods/reproduce83355.html
http://narcologia.ru/goods/marshal623680.html
http://narcologia.ru/goods/stair280700.html
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