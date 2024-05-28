

“SEE” CAP SPORTS JACKET / レザージャケット / スポーツジャケット - 2 “SEE” CAP SPORTS JACKET / レザージャケット / スポーツジャケット - 2



“SEE” CAP SPORTS JACKET / レザージャケット / スポーツジャケット - 2 “SEE” CAP SPORTS JACKET / レザージャケット / スポーツジャケット - 2



CCU CAP SPORTS JACET- CCU CAP SPORTS JACET-



CCU 2023 S/S START です。 | koko CCU 2023 S/S START です。 | koko



“SEE” CAP SPORTS JACKET / レザージャケット / スポーツジャケット - 2 “SEE” CAP SPORTS JACKET / レザージャケット / スポーツジャケット - 2



CCU - “SEE” CAP SPORTS JACKET / レザージャケット / スポーツ ... CCU - “SEE” CAP SPORTS JACKET / レザージャケット / スポーツ ...



“SEE” CAP SPORTS JACKET / レザージャケット / スポーツジャケット - 2 “SEE” CAP SPORTS JACKET / レザージャケット / スポーツジャケット - 2



A.PRESSE Covert Cloth Sports Jacket [BROWN] - Fresh Service NECESSARY or UNNECESSARY NEAT OUTIL YOKE VINTAGE などの通販 RADICAL A.PRESSE Covert Cloth Sports Jacket [BROWN] - Fresh Service NECESSARY or UNNECESSARY NEAT OUTIL YOKE VINTAGE などの通販 RADICAL



CCU - “SEE” CAP SPORTS JACKET / レザージャケット / スポーツ ... CCU - “SEE” CAP SPORTS JACKET / レザージャケット / スポーツ ...



“SEE” CAP SPORTS JACKET / レザージャケット / スポーツジャケット - 2 “SEE” CAP SPORTS JACKET / レザージャケット / スポーツジャケット - 2



MAATEE&SONS(マーティーアンドサンズ)/ SPORTS JACKET -63 CARBWN ... MAATEE&SONS(マーティーアンドサンズ)/ SPORTS JACKET -63 CARBWN ...



SPORTS JACKET #DARK BROWN [M23C-17BL01C] – Diffusion SPORTS JACKET #DARK BROWN [M23C-17BL01C] – Diffusion



CCU 2023AW CCU 2023AW



CCU(シーシーユー)/ CCU(シーシーユー)/



CCU 2023AW CCU 2023AW

CCU23SS“SEE”CAPSPORTSJACKETになります。展示会でオーダーさせていただいたアイテムになります。着用回数は3回の美品となっております。ベースはスウィングトップになります。フロント前立てはドックイヤーカラー仕様や、フロント斜めに付けられたポケットなどなどオリジナルに忠実ながら、CCUのエッセンスを加えた完成度の高い一着。袖がカフス仕様になってたり、フロントは斜めポケットの横にジップを用い、収納性の高さも魅力。細やかな部分ではあるのですが、こだわりが詰まっております。【詳細サイズ】サイズ：2着丈：約63ｃｍ裄丈：約94ｃｍ身幅：約64ｃｍ裾幅：約50ｃｍ