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【美品！！】ヴァレンティノ　VLTN カードケース　カードホルダー　ブラック
商品番号 E70778523000
商品名

【美品！！】ヴァレンティノ　VLTN カードケース　カードホルダー　ブラック
ブランド名 ヴァレンティノ
特別価格 税込 7,105 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。ブランドオークションサイトにて購入した正規品鑑定済みのお品です。【サイズ】縦…7cm横…10cm厚み…0.5cm【素材】レザー【仕様】ヴァレンティノVLTNロゴ小物カードケースカードホルダーパスケースメンズレディース【カラー】ブラック【備考】ペット飼育ナシ喫煙者ナシ中古品にご理解のある方にご購入いただけると幸いです。他サイトでも同時出品しています。その為、ご購入後キャンセルになる可能性がございます。
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