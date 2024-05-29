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ナバホ族・超特大・太陽神クロスネックレス・希少・早い者勝ち
商品番号 N41088556217
商品名

ナバホ族・超特大・太陽神クロスネックレス・希少・早い者勝ち
ブランド名 アリゾナフリーダム
特別価格 税込 2,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは、ナバホ族・超特大・太陽神クロスネックレストップになります。ナバホ族では珍しい太陽神クロスで、単品着け、又はターコイズチャー厶などのカスタムベーストップになります。革紐、クロス磨き剤、はサービスになります。革紐に、シルバービーズ・ホワイトハーツなどを取り付けると、よりお洒落になります。インディアンジュエリー・アリゾナフリーダム・SAAD・ネイティブ好きの方に、おすすめ致します。トップサイズ・バチカン含む・６・７センチトップ横幅・３・９センチトップ厚み・２㍉素材・シルバー作者・作者ホールマーク刻印有り状態・新品未使用品革紐、クロス磨き剤
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate469548.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox75439.html
http://narcologia.ru/goods/update143095.html
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