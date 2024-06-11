【USMA】CADOET STORE WEST POINT ブルゾン

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★プロフィール必読★【商品詳細】ニューヨーク州ウエストポイントに1802年に設立された最古の米陸軍士官学校、USMA。その訓練生に支給されたリバーシブルジャケット。グレーにブラックというUSMAを象徴するカラーリングは、シックで普遍的魅力があり、非常に着こなしやすい。USMAで支給され、左腕の数字は97年に支給された1着。【サイズ】着丈:65cm身幅:57cm袖幅:64cm肩幅:52cm【その他】他にも多数出品してますので、ご覧下さい。【商品の状態】こちらの商品は(1)ランクです。(新)新品または新品同様に近いもの。(1)多少の使用感はあるが、状態の良い美USED。(2使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない。(3)使用感と部分的に目立つダメージや汚れがある。(4)使用感とダメージが大幅にあるもの。(R)デッドストックor激レア。★すり替え防止のため、返品・交換受け付けておりません★#Vintage1#960's#CADETSTOREWESTPOINT#USMA#アメリカ#陸軍士官学校#側章#ヘリコプタークルージャケット #HELICOPTERCREWJACKET#BR14720#ミリタリー#カナダ軍#フランス軍#ヨーロッパ#フライトジャケット#古着#ビンテージ#ハンティング#パタゴニア#バブアー#ラルフローレン#エディーバウアー#Britisharmy#raf#royalairforce#euromilitary#eurovintage#ブリティッシュアーミー#ブリティッシュミリタリー#ユーロヴィンテージ#ユーロミリタリー#ヨーロッパ古着#イギリス軍#ma1#n3b#n2b#b15#Pherrows#フェローズ#WESTRIDE#ウエストライド#BUCO#ブコ#UES#ウエス#東洋エンタープライズ#TOYSMcCOY#トイズマッコイ#FLATHEAD#フラットヘッド#SUGARCANE#シュガーケーン#ジョーマッコイ#コリンボ#バズリクソン#ラングリッツレザー#ヘラーズカフェ#ダックディガー##カラー...グレージップ・ボタン...ジップアップフード...フードなし素材...コットン