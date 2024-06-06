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メゾンキツネ　キャップ
商品番号 E96282721792
商品名

メゾンキツネ　キャップ
ブランド名 メゾンキツネ
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メゾンキツネのキャップです。正規取扱店の店頭で購入しました。カラーはネイビーです。5回ほど着用しました。内側に汚れ防止テープを貼っていたため目立つ汚れはありませんが、画像5枚目のように薄く白い傷がございましたのでご確認ください。質問等ありましたらお気軽にどうぞ。
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