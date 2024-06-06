メゾンキツネ　キャップ

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商品詳細
メゾンキツネのキャップです。正規取扱店の店頭で購入しました。カラーはネイビーです。5回ほど着用しました。内側に汚れ防止テープを貼っていたため目立つ汚れはありませんが、画像5枚目のように薄く白い傷がございましたのでご確認ください。質問等ありましたらお気軽にどうぞ。
http://narcologia.ru/goods/financier168760.html
http://narcologia.ru/goods/waveform387317.html
http://narcologia.ru/goods/recycling960514.html
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