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【正規品】ライオンハート　ピアス　LION Heart
商品番号 T33827338628
商品名

【正規品】ライオンハート　ピアス　LION Heart
ブランド名 ライオンハート
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ライオンハート　LIONHEART両耳用　セットメンズアクセサリー購入後、一度だけ試し付けましたが使用せず保管してました。両耳用です100%正規品　美品消毒済みです。あくまで中古品ですので神経質な方は購入お控え下さい。写真の箱お付けします断捨離中の為こちらの価格で出品してます。他のサイトでも出品してますのでいきなり消去する場合があります。よろしくお願いします
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