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JELADO ヒッコリー　ネイビー　キャップ
商品番号 Q78505614947
商品名

JELADO ヒッコリー　ネイビー　キャップ
ブランド名 ジェラード
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ネイビーサイズ　L購入後、ほとんど被る機会がなかったので、状態は美品です。定価は7000から8000円程度でした。当方タバコは吸わず、ペットなども飼っていません。その他気になる点などがありましたら、コメント欄までお願い致します。
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