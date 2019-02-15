JELADO ヒッコリー　ネイビー　キャップ

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カラー···ネイビーサイズ L購入後、ほとんど被る機会がなかったので、状態は美品です。定価は7000から8000円程度でした。当方タバコは吸わず、ペットなども飼っていません。その他気になる点などがありましたら、コメント欄までお願い致します。