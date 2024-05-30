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FACETASM KIJIMA TAKAYUKI キャップ
商品番号 K84184785040
商品名

FACETASM KIJIMA TAKAYUKI キャップ
ブランド名 ファセッタズム
特別価格 税込 1,794 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FACETASMKIJIMATAKAYUKIファセッタズムとキジマタカユキのコラボレーションアイテムです。日本製黒、白チェック素材...コットンサイズ00ツバ8.0cm高さ11.0cm頭囲59.0cm
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