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newera ニューエラ　キャップ　9twenty SOX ホワイトソックス
商品番号 D89572540311
商品名

newera ニューエラ　キャップ　9twenty SOX ホワイトソックス
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,047 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎　ご覧頂き誠にありがとうございます。　　　☆ニューエラUSAより緊急入荷☆私が出品してますのはニューエラUSAの完全正規品でございます。NEWERAnewera9twentyキャップホワイトソックス　SOX　CAPです！！！シンプルながら抜群にカッコいいこちらの　CAPどんなコーディネートにもあいます。サイズは　☆アジャストタイプ☆☆56.8～60.6★カラー　ブラック　×　ホワイトメンズ　でも　レディース　でもご活躍して頂けます♪♪只、あくまでも並行輸入品となりますので、完璧を求める方、神経質な方はご遠慮下さい。◎尚お値引きは不可になります。◎ご理解の程宜しくお願い致します。☆発送はネコポスになります。なるべくコンパクトにして発送致します。ご理解の程宜しくお願い致しますm(__)mプラス450円でコンパクトボックス(5センチ以内)に変更可能です。ご希望の方は購入前にご連絡下さい。#ニューエラ#newera#ヤンキース#Yankees#BLACK#帽子#キャップ#ブラック#ロサンゼルス#ドジャース#LA#MLB#メジャー#ベースボール　#ソックス　#sox#NY　#メンズ　#レディース　#ネイビー
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