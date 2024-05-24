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90's NIKE JORDAN コットン ジャケット ブルゾン AJ8 刺繍
商品番号 I70244798521
商品名

90's NIKE JORDAN コットン ジャケット ブルゾン AJ8 刺繍
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90'sNIKEJORDANコットンジャケットブルゾンJORDAN8モチーフサイズM素人採寸ですが、平置きで測りましたので、参考にして下さい↓着丈約65cm肩幅約57cm身幅約60cm袖丈約60cm多少の誤差はご了承下さい。若干の着用感はございますが、大きく目立つダメージはありませんので、まだまだ着用して頂けます！！古着好き、ヴィンテージ好きな方にオススメです！！あくまでも古着なので、新品同様の状態を求める方や神経質な方はご購入をご遠慮下さい。ご理解のある方のご購入宜しくお願いします。購入後の返品は致しかねますので、質問等ございましたら、お気軽にコメント下さい。もちろん即購入OKです！NIKEナイキAIRJORDANジョーダンジャンプマンJUMPMANジョーダンブランドマイケルジョーダンMichaelJordanMJNBAシカゴ・ブルズChicagoBullsジャケットブルゾンジップアップ古着ヴィンテージVINTAGE90s00s90年代90'sエモい刺繍ロゴ希少レア入手困難オーバーサイズビッグシルエットデカロゴビッグロゴゆるだぼビッグサイズスリーブロゴ袖ロゴ
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