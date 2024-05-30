ミドリ安全　安全靴　ブルー　G3555 27.5cm

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。こちらはミドリ安全の安全靴、G3555になります。(詳細はメーカーサイトにて確認下さい)色はブルーで、サイズは27.5cmです。新品未使用となっており、製造年数も今年の物です。定価で買うと約8000円以上すると思います。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis973844.html
http://narcologia.ru/goods/perforce937265.html
http://narcologia.ru/goods/procurement49633.html
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安全靴 Ｇ３５５５ （マジックタイプ） ブラック | 【ミドリ安全】公式通販
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