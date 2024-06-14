BAPE 20周年 Tシャツ 【マスターマインド APE ベイプ エイプ 限定】

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APETシャツマスターマインド●サイズ:M平置き時、着丈66.5cm・肩幅44.5cm・身幅49.5cmとなります。●状態：色褪せがあります。写真にて御判断ください。●その他、注意事項：細かいデザインなどは写真にてご確認ください。中古古着に理解のある方のみ購入お願いします。神経質な方は御遠慮ください。アベイシングエイプ【ABATHINGAPE】とは1993年にNIGO氏とアンダーカバー高橋盾氏【JONIOジョニオ】の2人は裏原宿にショップNOWHEREをオープンし、同年にNIGO氏はSK8THING氏【スケシンことスケートシングSKATETHING氏】とともに、ABATHINGAPE【アベイシングエイプ】をスタート。略語でBAPE【ベイプ】多くの著名人【PHARRELLWILLIAMS(ファレル)、KanyeWest(カニエ・ウェスト)、木村拓哉(キムタク)、スチャダラパー】等が愛用。コーチ(COACH)やアディダス(adidas)、ポーター(PORTER)、ネイバーフッド(NEIGHBORHOOD)、ステューシー(STUSSY)、READYMADE（レディメイド)、ビリオネアボーイズクラブ(BILLIONAIREBOYSCLUB)、アンブッシュ(AMBUSH)、ディズニー(Disney)、コムデギャルソン、レッドウィング等とコラボしている。2002年にNIKE(ナイキ)のエアフォース(AF1)をリスペクトし、BAPESTAが誕生。2004年にスケートシング氏がシャークパーカーをデザインしリリース。2009年にダブルタップス(WTAPS)のデザイナー西山徹氏とアーサスベイプ(URSUSBAPE)を立ち上げる。同年にNIGO氏はノーウェアの代表を辞任する。2010年にNIGO氏はHUMANMADE【ヒューマンメイド】をスタート。同年6月9日にロックンロールストアをオープンさせ、伝説のLASTORGY2（ラストオージー2LASTORGY）のアイテムが限定で販売。